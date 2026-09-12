В Уфе по инициативе жителей городская улица получила новые фонари

В рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Уфе на улице Геологов установили новые опоры наружного освещения. Это улучшит видимость на дороге и повысит безопасность пешеходов и водителей вечером и в темное время суток.

ППМИ – это отличный пример того, как совместными усилиями жителей и муниципалитета удается оперативно решать важные вопросы благоустройства территорий и объектов города. Сейчас продолжается сбор проектов на будущий 2027 год. Жители Уфы могут вносить свои предложения по благоустройству.

Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.