В Уфе девочка угодила в «чугунный плен»

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, во время игры она нечаянно просунула ногу между секциями чугунной батареи - и выбраться самостоятельно уже не смогла.

На помощь выехали спасатели. Спокойно, аккуратно и без лишнего шума они освободили детскую ножку из «чугунного плена». Все закончилось благополучно - медпомощь девочке не потребовалась.