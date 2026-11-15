В Уфе горе-мать ответит за издевательства над дочерью

По данным пресс-службы надзорного ведомства, женщина систематически не исполняла свои обязанности по уходу и воспитанию малолетней дочери. В состоянии алкогольного опьянения мать ночами не давала спать ребенку, также девочка не могла попасть домой, ей приходилось ночевать у соседей.

Кроме того, обвиняемая не обеспечивала надлежащий уход и питание, посещение врачей.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.