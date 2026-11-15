В селе Михайловка под Уфой завершат благоустройство сквера

А Уфимском районе Башкирии завершается благоустройство сквера в селе Михайловка. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас подрядная организация ведёт работы по возведению сцены, установке ярмарочных киосков, а также пуско-наладке систем видеонаблюдения и освещения. Все эти мероприятия направлены на создание комфортного и безопасного общественного пространства для жителей села.

Администрация отдельно ответила на вопрос, который волнует некоторых жителей, - отсутствие качелей на площадке. Качели будут установлены: основания для них уже готовы, а сам подвесной элемент смонтируют непосредственно перед открытием парка. Такое решение принято для предотвращения вандализма и сохранения оборудования в исправном состоянии к моменту запуска объекта.

Работы в парке выходят на завершающий этап. Впереди — наладка оборудования, уборка территории и долгожданное открытие.

Ранее сообщалось, что в селе Башкирии по нацпроекту обустроили спортплощадку.