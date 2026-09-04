В селе Башкирии по нацпроекту обустроили спортплощадку

В селе Старокуручево Бакалинского района Башкирии состоялось торжественное открытие современной спортивной площадки. Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает министерство ЖКХ РБ.

Работы на площадке велись поэтапно, чтобы создать качественное и долговечное пространство. На первом этапе была подготовлена основа: проведены земляные работы и выполнено надёжное асфальтирование территории. Затем уложили современное резиновое покрытие, которое обеспечивает безопасность во время занятий спортом.



Ключевым шагом стал монтаж самого оборудования: были установлены уличные тренажёры и спортивное оборудование. Для комфорта и безопасности территорию оснастили ярким освещением, позволяющим заниматься даже в вечернее время, а также удобными скамейками для отдыха. Кроме того, силами администрации сельского поселения была благоустроена прилегающая территория, что придало всему пространству завершённый и ухоженный вид.



В ближайшее время для защиты общественного имущества от вандализма будет установлена система видеонаблюдения, которая обеспечит сохранность площадки на долгие годы. Новая площадка станет центром активного отдыха и регулярных тренировок для сельчан, а также площадкой для проведения спортивных мероприятий и семейных праздников.

Ранее сообщалось, что в Уфе по инициативе жителей обустроят школьную спортплощадку.