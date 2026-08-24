В Уфе по инициативе жителей обустроят школьную спортплощадку

Один из важный объектов этого года - современная спортивная площадка на территории школы №41, сообщает администрация города

В настоящее время для спортплощадки подготовили и залили прочное бетонное основание. Именно от качества этого фундамента зависит долговечность площадки, ровность будущего травмобезопасного резинового покрытия и комфорт во время игр. Благодаря сплоченности жителей, поддержке педагогического состава, родителей и программе ППМИ, ученики смогут заниматься физкультурой.

Сейчас в Уфе продолжается сбор проектов ППМИ на будущий 2027 год. Жители города могут предлагать свои инициативы.