В Башкирии с начала года выявили почти 1800 экологических нарушений

По данным пресс-службы ведомства, инспекторы провели 3227 проверок. В основном они следили за общей экологией (1962 проверки), добычей полезных ископаемых (1232) и состоянием заповедников (33).

Было выписано 918 постановлений о штрафах и предупреждениях. Из них назначено 233 штрафа на общую сумму почти 2,9 миллиона рублей и 704 раза нарушителям вынесли предупреждение. Чтобы нарушений не было в будущем, ведомство заранее отправило 2113 официальных предостережений.

Кроме проверок, сотрудники министерства провели 2029 консультаций и профилактических визитов. Всего с начала года было организовано 4142 таких мероприятия.