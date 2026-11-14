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15:34 (UTC+5), 14 Ноября 2026

В Уфе открылась экостанция для сбора и переработки вторсырья

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Борис Дмитриев Официальный сайт правительства РБ
Фото: Борис Дмитриев | Официальный сайт правительства РБ
Ляйсан Закирова

В Уфе открылась третья экостанция для раздельного сбора вторсырья. На переработку здесь принимают основные категории отходов: пленку ПВД, полипропилен, ПЭТ-бутылки, подложки из вспененного полистирола, картон, бумажную продукцию, а также текстильные изделия и одежду.

Проект реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» и приурочен ко Дню вторичной переработки, сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов. По его словам, некоторые отходы станут сырьём для производства. Например, ПЭТ-бутылки после мойки и дробления станут сырьём для производства гранул Vivilen, выпускаемых на предприятии ПОЛИЭФ в республике. А лотки из-под фруктов и овощей после переработки пойдут на строительные панели из экструдированного пенополистирола.

Проект не ограничивается только сбором вторичного сырья, а замыкает цикл переработки: от ПЭТ-бутылки до новых изделий с содержанием до 30% вторсырья, отметил заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан Василий Таболин.

На новой локации есть не только контейнеры для сбора мусора, но и мини-музей под открытым небом. Центральный элемент площадки — художественная инсталляция, посвященная диким бортевым пчелам, которая изготовлена из переработанного сырья. Неподалеку расположен информационный стенд, наглядно иллюстрирующий трансформацию использованной пластиковой бутылки в новое сырье.

Проект реализован в кооперации сразу трех крупных коммерческих компаний.

Ранее «Башинформ» писал о том, куда сдать ненужные вещи в Уфе.

Борис Дмитриев Официальный сайт правительства РБ
Борис Дмитриев Официальный сайт правительства РБ
Фото: Борис Дмитриев | Официальный сайт правительства РБ
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