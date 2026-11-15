В Башкирии прогнозируются дожди с мокрым снегом и гололед

По данным синоптиков, сегодня, 15 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, утром гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +3, +8°.
В понедельник, 16 ноября, ночью небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами до умеренных, днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дороге снежный накат, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°, при прояснениях до -10°, днем -2, +3°.
Во вторник, 17 ноября, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по югу республики до умеренных. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°, при прояснениях до -11°, днем 0, +5°.
Ранее МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды.
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