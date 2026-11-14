МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 

Завтра, 15 ноября, в Башкирии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Ведомство призывает жителей быть осторожными. Пешеходам рекомендуется подготовить малоскользящую обувь и передвигаться не спеша, наступая на всю подошву.

Водителям спасатели советуют соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и тормозить максимально плавно.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в ближайшие дни в республике ожидается тёплая погода с осадками.