МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды 

Завтра, 15 ноября, в Башкирии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Ведомство призывает жителей быть осторожными. Пешеходам рекомендуется подготовить малоскользящую обувь и передвигаться не спеша, наступая на всю подошву.
Водителям спасатели советуют соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и тормозить максимально плавно.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в ближайшие дни в республике ожидается тёплая погода с осадками.
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