В Башкирии потеплеет до +9°

В ближайшие дни в Башкирии ожидается теплая погода с осадками, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 14 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, утром гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +1, +6°.
В воскресенье, 15 ноября, ожидаются дожди, местами сильные, ночью и утром местами гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут -1,+4°, днем +4, +9°.
Ранее «Башинформ» публиковал полный прогноз погоды на ноябрь.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.