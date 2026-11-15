С начала года спасатели искали 413 заблудившихся жителей Башкирии

С начала 2026 года операторы Системы-112 приняли 253 вызова от потерявшихся на природе. Всего в лесах заблудились 413 человек, 62 из них — дети.
В пресс-службе госкомитета РБ по ЧС напомнили о правилах безопасности:
«Если все же потерялись, то сразу звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте. Не пытайтесь найти дорогу самостоятельно — так вы можете уйти еще дальше от спасателей», — предупредили в ведомстве.
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