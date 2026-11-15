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14:19 (UTC+5), 15 Ноября 2026

С начала года спасатели искали 413 заблудившихся жителей Башкирии

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

С начала 2026 года операторы Системы-112 приняли 253 вызова от потерявшихся на природе. Всего в лесах заблудились 413 человек, 62 из них — дети.

В пресс-службе госкомитета РБ по ЧС напомнили о правилах безопасности:

  • Берите с собой заряженный телефон, даже если идете в лес на полчаса. Желательно взять с собой и пауэрбанк.
  • Сообщайте близким, куда именно вы идете и когда планируете вернуться.
  • Надевайте яркую одежду. В камуфляже или темных вещах вас не разглядят даже спасатели с воздуха.
  • В незнакомой местности запоминайте ориентиры: дороги, линии электропередач или ручьи.

«Если все же потерялись, то сразу звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте. Не пытайтесь найти дорогу самостоятельно — так вы можете уйти еще дальше от спасателей», — предупредили в ведомстве.

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