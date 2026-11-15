Айсу, Нуринисо и Кинзя: в Башкирии назвали редкие имена новорожденных

Среди девочек самым популярным именем оказалась Амелия. Такое имя получили 352 малышки. На втором месте по востребованности Эмилия (300), следом идут Ясмина (293), София (285) и Ева (267).

Для сыновей чаще всего выбирают имя Амир (443 ребёнок). В топ-5 также оказались Тимур (319), Эмир (318), Михаил (288) и Мирон (275).

Что касается самых редких имен, то новорожденных малышек назвали Ширин, Вивьен, Ренель, Айсу и Нуринисо. Мальчикам выбирали имена Гимран, Барот, Кайсар, Кинзя и Саул.