Айсу, Нуринисо и Кинзя: в Башкирии назвали редкие имена новорожденных

Среди девочек самым популярным именем оказалась Амелия. Такое имя получили 352 малышки. На втором месте по востребованности Эмилия (300), следом идут Ясмина (293), София (285) и Ева (267).
Для сыновей чаще всего выбирают имя Амир (443 ребёнок). В топ-5 также оказались Тимур (319), Эмир (318), Михаил (288) и Мирон (275).
Что касается самых редких имен, то новорожденных малышек назвали Ширин, Вивьен, Ренель, Айсу и Нуринисо. Мальчикам выбирали имена Гимран, Барот, Кайсар, Кинзя и Саул.
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