В Башкирии зарегистрировали «королевскую» двойню

В отделе ЗАГС Мелеузовского района 13 ноября зарегистрировали «королевскую двойню» — у Алины и Николая Жониных родились мальчик и девочка. С рождением двойняшек семья получила статус многодетной: дома новорождённых ждали ещё двое детей — восьмилетняя дочь и пятилетний сын.

С наступлением беременности в семье были разные пожелания — кто-то ждал только мальчиков, кто-то только девочек. Все споры решила вечеринка по определению пола детей. Она стала настоящим сюрпризом. Мама осталась очень довольна — угодила каждому: родила и девочку, и мальчика, рассказали в госкомюстиции Башкирии.

Алина Борисовна и Николай Сергеевич работают в одной сети магазинов: она продавец, он директор. В семье Жониных царят безграничная любовь и согласие.

Ранее Башинформ сообщал, что единое пособие в Башкирии получают родители 188 тысяч детей.