Жителей Уфы проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

Консультацию проведут специалисты минторга РБ, управления Роспотребнадзора по РБ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, администрации Уфы и управления жилищного хозяйства Уфы.
«Сотрудники ведомств ответят на вопросы граждан, расскажут, какие права у потребителей при покупке как качественных, так и некачественных товаров в сфере услуг, туризма, маркировки товаров, ЖКУ, финансовых услуг и так далее. Кроме того, специалисты помогут составить исковые заявления и проекты претензий по различным жизненным ситуациям по защите прав потребителей», — уточнили в пресс-службе минторга Башкирии.
Выездная консультация состоится 19 ноября с 15:00 до 17:00 часов по адресу: Уфа, пр. Октября, 4/1.
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