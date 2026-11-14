В Шаранском районе Башкирии отремонтировали проблемный участок дороги

В Шаранском районе завершился ремонт 4,5 км дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка, который вели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновили участок вблизи села Новые Карьявды, сообщает минтранс Башкирии. Подрядная организация обновила асфальтобетонное покрытие, укрепила обочины и нанесла разметку.
Эта дорога входит в опорную сеть, она связывает Илишевский, Чекмашушевский и Шаранский районы, в которых проживает около 80 тысяч человек. Жители небольших сел и деревень доезжают по ней до районного центра – села Шаран.
Напомним, в 2026 году отремонтировали также 2 км данной дороги в Илишевском районе вблизи села Верхнеяркеево.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в порядок около 200 км дорог и более 1800 погонных метров мостов.
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