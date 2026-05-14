В Башкирии отремонтировали участок дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка

В Илишевском районе Башкирии отремонтировали более 2 километров дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает правительство республики.
В нормативное состояние привели участок возле села Верхнеяркеево. Подрядная организация выполнила полный цикл дорожных работ: от фрезерования старого покрытия до укладки асфальтобетонного покрытия и нанесения разметки.
«Эта дорога связывает Илишевский и Чекмашушевский районы, в которых проживает около 60 тысяч человек. Жители небольших сел и деревень доезжают по ней до районного центра – села Верхнеяркеево. Они жаловались на неудовлетворительное состояние данного участка дороги. Благодаря ремонту проезд стал намного безопаснее и комфортнее», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется привести в нормативное состояние порядка 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 погонных метров.
Ранее сообщалось, что в Башкирии ремонтируют трассу Шаран – Новобалтачево – Андреевка.
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