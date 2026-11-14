Операторы и банки договорились о маркировке звонков

При входящем звонке на экране смартфона абонент увидит название банка. Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций.

«Считаем достигнутые соглашения важным шагом для защиты граждан от телефонного мошенничества и повышения доверия к звонкам организаций», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Обязательная маркировка звонков от организаций и индивидуальных предпринимателей действует в России с 1 сентября 2025 года. Это одна из мер защиты граждан от телефонного мошенничества. Правила маркировки утверждены постановлением Правительства России № 1300.

Ранее жителей Башкирии предупредили о новой схеме мошенников через сервис Google. Подробности читайте в этой публикации «Башинформа».