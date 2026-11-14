На двух трассах Башкирии сняли ограничения

На трассах Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы) и Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы) сняли ограничения для грузовиков и пассажирского транспорта, сообщает госкомитет РБ по ЧС.

Напомним, ограничения ввели накануне поздно вечером из-за погодных условий. Изначально дороги планировали открыть через несколько часов, но затем продлили запрет на движение до утра.