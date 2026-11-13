Движение по двум трассам Башкирии ограничили до 7:00 14 ноября

На дорогах регионального значения в Башкирии продлены ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, ни действуют на участках:

— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский и Белорецкий районы);

— Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий и Учалинский районы).

Причина — неблагоприятные погодные условия: снег, ветер, гололёд и ограничение видимости.

Ориентировочное время окончания ограничений — 7 часов утра 14 ноября.