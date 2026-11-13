Движение по двум трассам Башкирии ограничили до 7:00 14 ноября

На дорогах регионального значения в Башкирии продлены ограничения движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, ни действуют на участках:
— Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский и Белорецкий районы);
— Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий и Учалинский районы).
Причина — неблагоприятные погодные условия: снег, ветер, гололёд и ограничение видимости.
Ориентировочное время окончания ограничений — 7 часов утра 14 ноября.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.