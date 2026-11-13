Жители Башкирии смогут увидеть звездный дождь

По данным Уфимского городского планетария, Леониды — один из самых известных метеорных потоков, прославившийся благодаря своим мощным звездным дождям в некоторые годы. Он действует с 6 по 30 ноября. Как ожидается, максимум действия Леонид в этом году наступит в ночь с 16 на 17 ноября. В обычные годы Леониды, как и многие метеорные потоки, в максимуме выдают 15-20 метеоров в час.
В этом году наблюдению максимума Леонид Луна почти не помешает. Лучшее время для наблюдения Леонид — после трех часов ночи, когда созвездие Льва с радиантом поднимется достаточно высоко над горизонтом на юго-востоке, и, вероятно, наибольшее число метеоров можно будет увидеть ближе к утру.
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