МЧС по Башкирии предупредило о сильном ветре и гололеде

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, ночью и утром гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2, -3°, при прояснениях до -8°, днем +1, +6°. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.
В Уфе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, ночью и утром гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1, +1°, днем +3, +5°.
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