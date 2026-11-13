МЧС по Башкирии предупредило о сильном ветре и гололеде

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, ночью и утром гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2, -3°, при прояснениях до -8°, днем +1, +6°. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.

В Уфе также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег, переходящий в дождь, ночью и утром гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1, +1°, днем +3, +5°.