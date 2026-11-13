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13:25 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Уфу засыпало снегом: уборка идет в усиленном режиме

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Уфу минувшей ночью засыпало снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до вечера. Температура при этом неустойчивая: днём до +3 градусов, а ночью подморозит до −4. Мокрый снег и наледь прибавили работы сотрудникам ЖКХ. Подробнее — в фоторепортаже «Башинформа».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Как сообщили в мэрии, коммунальные службы убирают снег в усиленном режиме. Особое внимание удаляют мостам, путепроводам, спускам и подъёмам проезжей части, перекрёсткам, пешеходным переходам и тротуарам. Дорожные работники очищают также остановки и лестничные пролёты.

Снег накрыл не только столицу, но и районы республики. Из-за обильного снегопада и метели в регионе перекрыли пять участков дорог. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 12
В мэрии Уфы попросили горожан быть внимательнее на улицах
Общество
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