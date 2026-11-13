Уфу засыпало снегом: уборка идет в усиленном режиме

Как сообщили в мэрии, коммунальные службы убирают снег в усиленном режиме. Особое внимание удаляют мостам, путепроводам, спускам и подъёмам проезжей части, перекрёсткам, пешеходным переходам и тротуарам. Дорожные работники очищают также остановки и лестничные пролёты.

Снег накрыл не только столицу, но и районы республики. Из-за обильного снегопада и метели в регионе перекрыли пять участков дорог.