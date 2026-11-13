Уфу засыпало снегом: уборка идет в усиленном режиме

Уфу минувшей ночью засыпало снегом. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до вечера. Температура при этом неустойчивая: днём до +3 градусов, а ночью подморозит до −4. Мокрый снег и наледь прибавили работы сотрудникам ЖКХ. Подробнее — в фоторепортаже «Башинформа».
Как сообщили в мэрии, коммунальные службы убирают снег в усиленном режиме. Особое внимание удаляют мостам, путепроводам, спускам и подъёмам проезжей части, перекрёсткам, пешеходным переходам и тротуарам. Дорожные работники очищают также остановки и лестничные пролёты.
Снег накрыл не только столицу, но и районы республики. Из-за обильного снегопада и метели в регионе перекрыли пять участков дорог.
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