В мэрии Уфы попросили горожан быть внимательнее на улицах

Сегодня в городе снегопад — дороги скользкие и хуже видимость. В своих соцсетях и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов попросил быть внимательнее и пешеходов, и водителей. Коммунальные службы тем временем выполняют свою работу.

По данным мэрии, на улицах работают 300 дорожных рабочих и 162 спецмашины. Дороги расчищаются и обрабатываются противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется магистралям, мостам, подъёмам, спускам, остановкам и подходам к социальным учреждениям. Работа продолжается круглосуточно.