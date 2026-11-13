Жителей Уфы пригласили на ярмарки выходного дня

В Уфе 14 и 15 ноября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Как отметили в муниципалитете, на ярмарках выходного дня можно купить овощи, фрукты, мед и другие продукты напрямую от башкирских производителей.
В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется:
— на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей
— на перекрёстке ул. Георгия Мушникова и бульвара Баландина
— на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.
— на площади перед Дворцом спорта.
Как ранее сообщил Башинформ, с 13 по 15 ноября в 38 городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
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