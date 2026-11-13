В 38 городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки

С 13 по 15 ноября в 38 городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральные, свежие продукты, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Традиционно на таких ярмарках можно купить продукты местного производства, включая сезонные овощи и мед.

За три дня в регионе организуют 49 площадок для ярмарочной торговли. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее в Уфе назвали актуальные цены на продукты на сельхозярмарках.