В Уфе названы актуальные цены продуктов на сельхозярмарках

В Уфе подвели итоги еженедельной сельхозярмарки в Кировском районе на улице Рабкоров. На 175 торговых местах свою продукцию представили сельхозпроизводители 17 районов республики.
Также были названы цены, по которым продавали товар. Мёд стоил от 450 до 1000 рублей за килограмм, капуста – от 50 до 70 рублей, картофель – от 50 до 100 рублей, лук – от 40 до 55 рублей, морковь – от 45 до 75 рублей, свёкла – от 50 до 60 рублей, тыква – от 25 до 35 рублей, семена подсолнечника – от 100 до 200 рублей за килограмм.
Общий объём представленной продукции составил более 30 тонн, а проходимость ярмарки достигла 1700 человек.
Ранее сообщалось, что в Башкирии пройдут фермерские ярмарки.
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