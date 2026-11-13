Ветеран труда из Балтачевского района Башкирии отметила 95-летний юбилей

Сегодня свой 95-летний юбилей отмечает ветеран труда из деревни Штанды Балтачевского района Зубаржат Хатмуллина, сообщили в администрации района.

Директор центра соцобслуживания Фарида Гарайшина и и. о. главы Штандинского поселения Зиля Хамадуллина вручили юбиляру поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и теплые пожелания от всего муниципалитета и деревни.

Вся жизнь Зубаржат Фазыльяновны связана с родным селом, где она трудилась на ферме, в интернате, в сельпо и магазине. Вместе с супругом она вырастила пятерых детей, сегодня у нее 9 внуков и 15 правнуков.

Ранее супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни.