Супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни

Аглям Агзамович и Винера Фазыляновна прожили в совместном браке 70 лет. Всю жизнь они трудились в родном колхозе, воспитали шестерых детей. Сегодня Зиганшины живут в окружении нескольких поколений родственников.

«Символично, что этот юбилей супруги празднуют в Год большой и дружной семьи. Прожить вместе семь десятилетий, сохранить взаимное уважение, теплоту чувств и преданность друг другу — это настоящая житейская мудрость», — отметил Риф Юсупов.

Ранее Башинформ сообщал, что житель Уфы Асхат Фахрутдинов отметил вековой юбилей.