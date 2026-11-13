В Уфе временно закрыли участок дороги по улице Магистральной

Как сообщили в администрации Дёмского района, с 13 по 15 ноября закрыли участок проезжей части по нечётной стороне улицы Магистральной. Это связано с завершением работ по прокладке инженерных сетей.

Будет закрыта полоса проезжей части ул. Магистральной — от ул. Ухтомского до пересечения с ул. Дагестанской. Граждан просят заранее продумывать альтернативные маршруты и учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее в трех районах Башкирии закрыли трассу из-за непогоды.