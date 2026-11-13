В Уфе возле двух площадей ограничат движение транспорта

По данным мэрии Уфы, для проведения работ по обустройству и художественному оформлению территорий с 16 ноября 2026 года по 31 января 2027 года планируется перекрытие парковки на площади им. Салавата Юлаева возле конгресс-холла «Торатау» и проездов от проспекта Октября вдоль площади им. В. И. Ленина.

Ранее в Уфе утвердили новый перечень платных парковочных мест.