В Уфе утвердили новый перечень платных парковочных мест

В Уфе внесли изменения в приложение к постановлению администрации об утверждении адресного перечня муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Согласно документу, в настоящее время в Уфе насчитывается 3190 платных парковочных мест, в том числе 204 места на плоскостных парковках.
Стоимость часа парковки составляет 40 рублей. Эта сумма установлена в соответствии с рекомендациями минтранса РФ, с учетом средней зарплаты по городу и тарифа на проезд в общественном транспорте.
Оплатить парковку можно через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов.
Ранее сообщалось, как в Уфе будут решать проблемы нехватки парковок.
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