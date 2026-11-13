В Уфе утвердили новый перечень платных парковочных мест

В Уфе внесли изменения в приложение к постановлению администрации об утверждении адресного перечня муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, в настоящее время в Уфе насчитывается 3190 платных парковочных мест, в том числе 204 места на плоскостных парковках.

Стоимость часа парковки составляет 40 рублей. Эта сумма установлена в соответствии с рекомендациями минтранса РФ, с учетом средней зарплаты по городу и тарифа на проезд в общественном транспорте.

Оплатить парковку можно через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов.

Ранее сообщалось, как в Уфе будут решать проблемы нехватки парковок.