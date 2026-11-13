В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле по Восточному выезду

По данным минтранса РБ, в южном тоннеле Восточного выезда продлили ограничения дорожного движения по левой полосе по 15 декабря 2026 года.
Движение будет перекрыто по направлению федеральной трассы М-5 «Урал».
Как пояснили в ведомстве, это связано с работами по восстановлению деформационных швов в южном тоннеле.
Ранее сообщалось, что в Уфе возле двух площадей ограничат движение транспорта.
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