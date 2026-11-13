В Уфе на конкурсе студентов сделали предложение руки и сердца

Во время Республиканского конкурса среди студенческой молодежи «Лучшая студенческая пара» в Уфе произошло трогательное событие: прямо на сцене сделано предложение руки и сердца. И она ответила «Да». Эльмира Мухаметгалина и Данил Калдаров учатся на первом курсе. Студентке аграрного университета уже исполнилось 18 лет, а парень скоро вступит в ряды совершеннолетних. Но это не помешало ему совершить серьезный поступок, ведь с Эльмирой они встречаются уже год.
Как рассказали в пресс-службе минмолодежи региона, в этом году за звание лучшей пары боролись самые яркие 19 дуэтов со всей республики.
«Конкурс среди студенческих пар — это возможность проявить взаимопонимание, поддержку и творческие способности. Такие мероприятия помогают укрепить отношения, познакомиться с другими участниками и сделать студенческую жизнь ярче», — поделился министр молодежной политики Башкирии Вито Сабиров.
Конкурсная программа позволила участникам раскрыться с разных сторон. Зрители увидели визитки «Параллели судеб», где пары рассказывали свои уникальные истории знакомства и общие ценности. «Я тебя знаю» — интерактивная викторина, где проверялась настоящая магия взаимопонимания. «Жизненные перекрестки» — решение непростых семейных ситуаций и демонстрация навыков конструктивного диалога. «Творим вместе» — самые творческие и зажигательные номера: от вокальных дуэтов до стендапа и мини-спектаклей.
Имена победителей и призеров будут объявлены 27 ноября на торжественной церемонии в рамках ежегодной Республиканской премии молодежных достижений «Время молодых».
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