Свадьба по календарю: ЗАГС Башкирии назвал красивые даты 2027 года

Отделы ЗАГС Башкирии подготовили список красивых и зеркальных дат для регистрации брака в 2027 году. Об этом сообщает Госкомитет по делам юстиции Башкирии.

В первом квартале для свадьбы подойдут 27 января, 2 и 20 февраля, 27 февраля, 3 и 27 марта. Во втором — 27 апреля, 5 мая, 15 мая (Международный день семьи) и 27 мая. В третьем — 7 и 8 июля (День семьи, любви и верности), 27 июля, 27 августа и 9 сентября. В четвёртом — 27 октября, 11 и 27 ноября, а также 27 декабря.

Подать заявление можно за год до свадьбы, но не позднее чем за месяц до выбранной даты. Сделать это можно онлайн через портал Госуслуг или лично в отделе ЗАГС.

В Госкомитете напомнили, популярные даты разбирают быстро.

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