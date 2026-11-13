В Башкирии в семье Гильмановых родился десятый ребёнок

В семье Данила и Юлии Гильмановых из села Зигаза Белорецкого района родился десятый ребёнок. У новорождённой малышки теперь семь братьев и две сестры. Об этом сообщает госкомюстиции Башкирии.

Сотрудники отдела ЗАГС Белорецкого района и города Белорецк вручили счастливым родителям первый документ дочери — свидетельство о рождении. Многодетной семье пожелали удачи, благополучия, радости, мира и тепла, а малышке — расти здоровой и счастливой на радость родителям.

Ранее в Башкирии зарегистрировали «королевскую» двойню.