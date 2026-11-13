В Башкирии инвалиды по зрению получили более 6400 техсредств реабилитации

Благодаря этому жители региона получили более 6,4 тысячи техсредств реабилитации. Деньги на их покупку выделяются из федерального бюджета.
Людям с инвалидностью по зрению выдают белые опорные и тактильные трости, лупы с подсветкой, тонометры и термометры с речевым выходом, телефоны с невизуальной навигацией, видеоувеличители, устройства для чтения «говорящих книг», брайлевские дисплеи, ПО экранного доступа.
Кроме того, владельцы собак-проводников получают от отделения СФР по Башкирии ежегодную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание в размере 39,9 тысячи рублей. С конца марта 2026 года действует новая мера — электронный сертификат на корм для собаки-проводника. Потратить его можно только на питание четвероногого помощника.
Ранее в отделении Социального фонда России по РБ напомнили о мерах поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.