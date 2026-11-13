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13:07 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Башкирии инвалиды по зрению получили более 6400 техсредств реабилитации

Отделение Социального фонда по Башкирии с начала 2026 года обеспечило жителей республики с нарушениями зрения техническими средствами реабилитации на сумму, превышающую 379 млн рублей.

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Галина Бахшиева

Благодаря этому жители региона получили более 6,4 тысячи техсредств реабилитации. Деньги на их покупку выделяются из федерального бюджета.
 
Людям с инвалидностью по зрению выдают белые опорные и тактильные трости, лупы с подсветкой, тонометры и термометры с речевым выходом, телефоны с невизуальной навигацией, видеоувеличители, устройства для чтения «говорящих книг», брайлевские дисплеи, ПО экранного доступа.
 
Кроме того, владельцы собак-проводников получают от отделения СФР по Башкирии ежегодную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание в размере 39,9 тысячи рублей. С конца марта 2026 года действует новая мера — электронный сертификат на корм для собаки-проводника. Потратить его можно только на питание четвероногого помощника. 

Ранее в отделении Социального фонда России по РБ напомнили о мерах поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения.

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