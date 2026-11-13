В Башкирии инвалиды по зрению получили более 6400 техсредств реабилитации

Благодаря этому жители региона получили более 6,4 тысячи техсредств реабилитации. Деньги на их покупку выделяются из федерального бюджета.



Людям с инвалидностью по зрению выдают белые опорные и тактильные трости, лупы с подсветкой, тонометры и термометры с речевым выходом, телефоны с невизуальной навигацией, видеоувеличители, устройства для чтения «говорящих книг», брайлевские дисплеи, ПО экранного доступа.



Кроме того, владельцы собак-проводников получают от отделения СФР по Башкирии ежегодную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание в размере 39,9 тысячи рублей. С конца марта 2026 года действует новая мера — электронный сертификат на корм для собаки-проводника. Потратить его можно только на питание четвероногого помощника.

Ранее в отделении Социального фонда России по РБ напомнили о мерах поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями зрения.