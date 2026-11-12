В Башкирии рассказали о мерах поддержки семей с детьми-инвалидами по зрению

В комплекс мер входят пенсии, пособия и выплаты, трудовые гарантии для родителей, а также программы реабилитации и абилитации детей — чтобы помощь была своевременной, понятной и адресной.

Финансовая поддержка

Родители, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, могут выйти на пенсию досрочно — в 55 лет мужчины и в 50 лет женщины при стаже 20 и 15 лет соответственно. Опекунам детей-инвалидов по закону им пенсия назначается с уменьшением возраста на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Социальная пенсия детям составляет 24 354,23 рубля. Она назначается беззаявительно на основании сведений об установлении инвалидности и при условии постоянного проживания в России.

Родителям, опекунам и попечителям назначается пособие по уходу 12 592,50 рубля (для неработающих или работающих по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени).

Назначается ежемесячная денежная выплата 4 397,23 рубля. Она включает набор социальных услуг — лекарства, проезд, санаторий. Размер ЕДВ на детей с инвалидностью в этом году составляет 4397,23 рубля, в том числе учтена и стоимость набора социальных услуг — 1825,25 рублей.

Стоимость частей набора следующая: на лекарства и медицинские изделия —1 405,85 рубля, на санаторно-курортное лечение — 217,48 рубля, на проезд — 201,92 рубля. Услуги можно заменить денежным эквивалентом.

Материнский капитал можно потратить на 60 позиций для адаптации – лестничные, мобильные и стационарные подъемники, услуга чтеца-секретаря и другое. Оплатив рекомендованные в ИПРА товары, нужно получить акт проверки в соцзащите и подать заявление на компенсацию в СФР, МФЦ или на Госуслугах, приложив чеки и реквизиты счета.

Компенсация ОСАГО: законным представителям детей с инвалидностью Соцфонд компенсирует 50% стоимости действующего полиса автомобильного страхования, если автомобиль необходим по медицинским показаниям. Льгота предоставляется на один автомобиль в период действия страховки, в которой указаны не более трех водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя. Оформить компенсацию можно один раз в течение года.

Единовременная выплата при усыновлении: семьи, взявшие на воспитание ребенка с инвалидностью, получают 249 992,30 рубля независимо от уровня дохода. Получатели должны быть гражданами России, постоянно проживающими в стране. Также пособие выплачивается иностранным гражданам, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ, и беженцам.

Санатории и реабилитация

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение для ребенка-инвалида и сопровождающего, а также бесплатный проезд предоставляются в рамках набора социальных услуг (НСУ). Чтобы их получить, нельзя отказываться от НСУ в пользу денег. Лечение проходит в санаториях республики, Ставропольского и Краснодарского краев.

За счет федерального бюджета предоставляются бесплатно технические средства реабилитации (коляски, протезы, трости, брайлевские дисплеи). Купить их можно с помощью электронного сертификата на маркетплейсах, либо по госконтракту с доставкой на дом.

Трудовые гарантии

Родителям детей с инвалидностью, опекунам и попечителям предоставляются дополнительные 4 оплачиваемых выходных дня ежемесячно для ухода за ребенком, а в течение года – 48 дней независимо от количества детей с инвалидностью в семье. Неиспользованные дни на следующий год не переносятся.

Больничный по уходу за ребенком-инвалидом предоставляется до 120 дней в году.

Единое пособие

Для семей с ребенком-инвалидом при назначении единого пособия действуют особые условия. При расчете дохода не учитываются средства маткапитала на адаптацию, выплаты по уходу и компенсации за питание. Кроме того, семья может иметь два автомобиля и два машино-места, если в семье есть инвалид. Для назначения единого пособия трудоспособные члены семьи должны иметь доход от 8 МРОТ или уважительную причину его отсутствия в течение 10 месяцев. Уход за ребенком-инвалидом является такой уважительной причиной.

Обратиться за всеми мерами поддержки можно через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентские службы СФР.

Справки по телефону 8-800-100-00-01.

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