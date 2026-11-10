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12:21 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Башкирии назвали число усыновителей

В этом году более 570 семей Башкирии, взявших на воспитание детей, получили выплаты от отделения Социального фонда по региону. На эти цели направлено свыше 35,8 млн рублей.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Эта выплата единовременная. Она предоставляется усыновителям детей, опекунам, попечителям или приемным родителям в фиксированном размере на каждого принятого в семью ребенка. Выплата предоставляется независимо от уровня дохода семьи. В Башкирии с учетом районного коэффициента ее размер составляет 32 718 рублей. Пособие ежегодно индексируется с 1 февраля.

«Размер пособия значительно повышается, если семья взяла на воспитание ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, — в таких случаях сумма составляет 249 992 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, выплата положена на каждого ребенка», — пояснили в отделении Социального фонда по Башкирии.

Заявление на получение единовременного пособия можно подать в клиентской службе отделения Соцфонда по Башкирии, МФЦ или на госуслугах. 

Телефон единого контакт-центра: 8–800–100–00–01 (звонок бесплатный). 

Как ранее сообщил Башинформ, с начала 2026 году более 18 тысяч семей в Башкирии получили пособие в связи с рождением детей.

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