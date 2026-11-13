Юная героиня Прямой линии Хабирова скоро отметит день рождения

История маленькой жительницы Чишминского района получила продолжение: Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что подарит ей британского вислоухого котёнка, если семья согласится на такой вариант. Как удалось выяснить нашим коллегам из чишминской газеты «Родник плюс», уже на следующей неделе у девочки день рождения — так что пушистый сюрприз станет подарком к празднику.
Напомним, трогательное видеообращение от юной жительницы Чишминского района прозвучало под занавес более чем четырёхчасовой Прямой линии Радия Хабирова. Девочка записала видеообращение: прочитала стихотворение и призналась, что мечтает о котике.
«Подарим?» — спросил ведущий. Глава республики согласился: «Котика мы подарим». Он попросил главу района уточнить, какого именно котика хочет девочка, и порекомендовал породу: «Вы знаете, генетически очень неагрессивная кошка — вислоухий шотландский. Если устроит, узнайте — кошку или кота. Это две большие разницы».
Мама девочки рассказала, что они приехали на «Тура-хан», просто погулять и не ожидали, что там в это время работала выездная студия телеканала БСТ. Так ее дочь стала героиней Прямой линии. Девочка ждала эфир до вечера, а увидев себя на экране, радостно сказала: «Это я — звезда!». Теперь у маленькой звезды появится ещё и особенный четвероногий друг.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.