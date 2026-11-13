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17:21 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Юная героиня Прямой линии Хабирова скоро отметит день рождения

Возможно, уже на следующей неделе она получит обещанный Главой республики подарок – котенка.

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скриншот видео газета «Родник плюс»
Фото: скриншот видео | газета «Родник плюс»
Альфия Аглиуллина

История маленькой жительницы Чишминского района получила продолжение: Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что подарит ей британского вислоухого котёнка, если семья согласится на такой вариант. Как удалось выяснить нашим коллегам из чишминской газеты «Родник плюс», уже на следующей неделе у девочки день рождения — так что пушистый сюрприз станет подарком к празднику.

Напомним, трогательное видеообращение от юной жительницы Чишминского района прозвучало под занавес более чем четырёхчасовой Прямой линии Радия Хабирова. Девочка записала видеообращение: прочитала стихотворение и призналась, что мечтает о котике.

«Подарим?» — спросил ведущий. Глава республики согласился: «Котика мы подарим». Он попросил главу района уточнить, какого именно котика хочет девочка, и порекомендовал породу: «Вы знаете, генетически очень неагрессивная кошка — вислоухий шотландский. Если устроит, узнайте — кошку или кота. Это две большие разницы».

Мама девочки рассказала, что они приехали на «Тура-хан», просто погулять и не ожидали, что там в это время работала выездная студия телеканала БСТ. Так ее дочь стала героиней Прямой линии. Девочка ждала эфир до вечера, а увидев себя на экране, радостно сказала: «Это я — звезда!». Теперь у маленькой звезды появится ещё и особенный четвероногий друг.

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