Радий Хабиров подарит котенка самой юной участнице Прямой линии

Под занавес более чем четырёхчасовой Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова произошел трогательный момент. Один из модераторов встречи Рустам Зарафутдинов признался, что не сможет заснуть, если не даст слово самой юной обратившейся из Чишминского района. Девочка записала видеообращение к Радию Хабирову, прочитала стихотворение и призналась, что мечтает о котике.

«Подарим?» — спросил ведущий. Глава республики согласился: «Котика мы подарим». Он также попросил главу района уточнить, какого именно котика хочет девочка, и дал рекомендацию по породе.

«Вы знаете, генетически очень неагрессивная кошка — вислоухий шотландский. Если устроит, узнайте — кошку или кота. Это две большие разницы», — сказал Радий Хабиров.

Он также поделился историями о своих питомцах: «У меня собака есть, вернее, три. Немецкая овчарка зовётся Саладин. Это воин, который бился за Иерусалим, а его оппонентом был король Ричард Львиное Сердце. Кота я назвал Ричардом Львиное Сердце. А на прошлой неделе у нас козлёнок родился».

Полную текстовую онлайн-трансляцию Прямой линии с Радием Хабировым 2026 смотрите здесь.