Педагоги из Башкирии стали победителями проекта «Знание.Наставники»

Российское общество «Знание» и министерство просвещения РФ при поддержке «Росдетцентра» подвели итоги масштабного проекта «Знание.Наставники».

В число 1600 лучших педагогов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций вошли представители 86 субъектов страны, в том числе и Башкортостана.

В категории «Наставник-педагог» победителями стали 808 человек, в их числе Яценко Марина, Калимуллина Лилия, Лукманова Ирина, Ломакина Юлия, Абкаримова Галия, Ямгутдинова Эльвира, Хисаметдинова Юндуз, Якупова Елена, Хабиров Азат, Садыкова Юлия, Хасанова Лилия, Вахитова Гульшат из Башкортостана.

В категории «Наставник-советник» определены 480 победителей, республику достойно представили Чухнина Александра, Сергеева Екатерина, Крашенинникова Любовь, Викторова Наталья, Баталлова Лилия.

В категории «Наставник-руководитель» 312 лидеров, среди них Сафонова Ольга, Хазиева Гульшат, Габбасова Екатерина, Асадуллина Резеда из нашей республики.

Каждый из победителей получит денежное поощрение в 52 тысячи рублей, а 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену наставническими практиками на базе Центра знаний «Машук» с 1 по 4 декабря. На образовательном интенсиве республику представят трое наставников — Лукманова Ирина, Чухнина Александра и Хисаметдинова Юндуз.

Проект «Знание.Наставники» направлен на выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.

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