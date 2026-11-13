Суббота, 14 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
18:34 (UTC+5), 13 Ноября 2026

«Дети — расходный материал»: Урал Кильсенбаев о вербовке подростков в сети

В Башкирии предупредил родителей о вербовке подростков украинскими спецслужбами.

Добавить в предпочтительные источники Google
Урал Кильсенбаев официальный канал в МАХ
Фото: Урал Кильсенбаев | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев обратился к родителям с предупреждением о вербовке подростков украинскими спецслужбами. По его словам, злоумышленники действуют через мессенджеры и боты знакомств, например «Дайвинчик».

«Втираются в доверие под видом сверстников, а затем через лжесотрудников силовых ведомств пугают детей переводами на ВСУ и шантажом толкают на диверсии — поджоги машин и объектов. Для вербовщиков дети — расходный материал, а для подростка это сломанная жизнь и реальный долгий срок (ст. 205, 167 УК РФ)», — написал Урал Кильсенбаев на своей странице в соцсетях.

Он призвал родителей поговорить с детьми и объяснить главное: сотрудники спецслужб не звонят в мессенджерах и не привлекают к «проверкам» по телефону; нельзя пересылать незнакомцам личные данные, геолокацию, фото зданий и переходить по ссылкам.

Если подросток столкнулся с угрозами или давлением в сети, важно не замалчивать проблему и немедленно обратиться к взрослым. По ст. 31 УК РФ добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. При угрозах нужно немедленно звонить по номерам 112 или 102.

Урал Кильсенбаев также рекомендовал посмотреть с подростками документальные фильмы о том, как работают эти ловушки: «Не говори Да», «Предательство» (А. Медведев) и сериал «Поджигатели».

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии школьница подозревается в поджоге АЗС и полицейской машины.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru