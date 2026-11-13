«Дети — расходный материал»: Урал Кильсенбаев о вербовке подростков в сети

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев обратился к родителям с предупреждением о вербовке подростков украинскими спецслужбами. По его словам, злоумышленники действуют через мессенджеры и боты знакомств, например «Дайвинчик».

«Втираются в доверие под видом сверстников, а затем через лжесотрудников силовых ведомств пугают детей переводами на ВСУ и шантажом толкают на диверсии — поджоги машин и объектов. Для вербовщиков дети — расходный материал, а для подростка это сломанная жизнь и реальный долгий срок (ст. 205, 167 УК РФ)», — написал Урал Кильсенбаев на своей странице в соцсетях.

Он призвал родителей поговорить с детьми и объяснить главное: сотрудники спецслужб не звонят в мессенджерах и не привлекают к «проверкам» по телефону; нельзя пересылать незнакомцам личные данные, геолокацию, фото зданий и переходить по ссылкам.

Если подросток столкнулся с угрозами или давлением в сети, важно не замалчивать проблему и немедленно обратиться к взрослым. По ст. 31 УК РФ добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. При угрозах нужно немедленно звонить по номерам 112 или 102.

Урал Кильсенбаев также рекомендовал посмотреть с подростками документальные фильмы о том, как работают эти ловушки: «Не говори Да», «Предательство» (А. Медведев) и сериал «Поджигатели».

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии школьница подозревается в поджоге АЗС и полицейской машины.