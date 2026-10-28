В Башкирии школьница подозревается в поджоге АЗС и полицейской машины

По предварительным данным, вечером 23 октября школьница из Ишимбая приехала в город Салават, где сначала совершила поджог автозаправочной станции, расположенной на улице Первомайской.
После этого она направилась к месту стоянки служебного автомобиля полиции и подожгла его.
Обошлось без пострадавших. В ходе опроса подросток пояснила, что действовала под влиянием неустановленных лиц. По словам задержанной, злоумышленники, общаясь с ней, оказывали на нее психологическое давление, пугая возбуждением уголовного дела в отношении ее родителей, в случае если она не будет выполнять их указания.
«В октябре несовершеннолетняя жительница Ишимбая при покупке товара в ходе общения с неизвестным лицом получила сообщение о том, что она якобы передала иностранным спецслужбам координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры. Ее ввели в заблуждение, боясь наступления ответственности, девочка пошла на преступления», — пояснили в ведомствах.
Общий материальный ущерб составил более 2,2 млн рублей.
Сейчас несовершеннолетнюю передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Следственный отдел по городу Салавату возбудил уголовное дело по статье «организация совершения террористического акта».
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