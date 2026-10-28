В Уфе мужчина с топором кошмарит жильцов дома

В Уфе полиция проверяет 36-летнего жителя, который угрожал соседке топором. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, в полицию поступило заявление от женщины на соседа, 1989 года рождения, в отношении него будет принято процессуальное решение.

По данным РЕН ТВ, на мужчину жалуются не первый раз, якобы он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Соседи утверждают, что ранее он пугал местных жителей ножом. Теперь взялся за топор. Пришел с ним к жительнице дома, которая является матерью-одиночкой, взявшей под опеку брата, после конфликта. Когда брат женщины открыл дверь, а она сама увидела в проеме топор, ей удалось быстро захлопнуть ее.

Ранее жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу.