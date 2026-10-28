Жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле этого года в одном из жилых домов села Кудеевский между нетрезвыми супругами произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения из-за ревности, женщина взяла на кухне нож и стала наносить им удары мужу по различным частями тела.
Потерпевший пытался оказать сопротивление и сумел выбить нож из рук нападавшей. Однако злоумышленница не остановилась, схватила другой нож и продолжила наносить удары. В общей сложности женщина нанесла супругу не менее 18 ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Женщина не признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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