В Уфе осудили любительницу погонять за смертельное ДТП

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, ночью в июне 2025 года женщина, превысив на автомобиле марки «Форд Фокус» максимально разрешенную скорость, перестраивалась из полосы в полосу на проспекте Октября. Не заметив пешеходов, переходивших проезжую часть, она совершила наезд на одного из них. От полученных травм 64-летний мужчина скончался в больнице.
Подсудимая вину в совершении преступления не признала.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу супруги и дочери погибшего в сумме 2 млн рублей.
Ранее в Башкирии парень сломал себе жизнь, связавшись с наркотиками.
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