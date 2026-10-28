В Башкирии парень сломал себе жизнь, связавшись с наркотиками

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2026 года мужчина получил в мессенджере от организатора преступной группы координаты тайника с наркотическими средствами. Он забрал запрещенные вещества и расфасовал их в гараже для дальнейшего сбыта. При попытке разместить наркотики в тайниках его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

До задержания мужчина успел оборудовать 24 закладки на территории Белебеевского района. Наркотические средства изъяли из незаконного оборота.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сотовый телефон, использованный в совершении преступления, конфисковали в доход государства.

Ранее в Башкирии у жительницы Амурской области нашли 21 сверток с наркотиком.