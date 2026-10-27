В Башкирии у жительницы Амурской области нашли 21 сверток с наркотиком

В полицию Белорецкого района поступила оперативная информация о том, что неизвестные лица сбывают наркотические средства на территории города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемую причастную к сбыту. Ею оказалась 36-летняя уроженка Амурской области.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. При работе с ней было обнаружен и изъят 21 свёрток с веществом. Согласно результатам исследования, изъятое вещество общей массой свыше 36 граммов является производным наркотического средства. По данному факту возбудили уголовное дело.

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