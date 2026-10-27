В Уфе мужчину забили до смерти и отрезали ухо

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в сентябре 2025 года в квартире на улице Баязита Бикбая в Уфе между мужчиной и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Из-за возникшей неприязни 45-летний уфимец нанес гостю руками и ногами не менее 57 ударов в область расположения жизненно важных органов, а также ножом отсек ушную раковину.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии на озере Ева-Куль браконьеры застрелили лебедей.