В Уфе мужчину забили до смерти и отрезали ухо

По данным пресс-служб прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в сентябре 2025 года в квартире на улице Баязита Бикбая в Уфе между мужчиной и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Из-за возникшей неприязни 45-летний уфимец нанес гостю руками и ногами не менее 57 ударов в область расположения жизненно важных органов, а также ножом отсек ушную раковину.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии на озере Ева-Куль браконьеры застрелили лебедей.
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